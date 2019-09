Drake deve levar ao palco do Rock In Rio show repleto de hits

26/09/2019 | 15:35



Um dos rappers mais bem-sucedidos da atualidade, Drake fará seu primeiro show no Brasil no palco do Rock in Rio, na noite de 27 de setembro. Dono de hits como Take Care, One Dance, Hotline Bling e God's Plan, o astro canadense vem ao País para divulgação de seu álbum mais recente, Scorpion, lançado em junho do ano passado.

No auge da carreira, Drake foi apontado como o artista mais ouvido de 2018, segundo ranking divulgado pelo Spotify. No mesmo ano, ultrapassou a marca de 50 bilhões de streamings, se tornando o primeiro artista a alcançar o feito. Entretanto, pode ser dito que a maior conquista de Drake tenha sido a concretização do hip hop como gênero pop, cada vez mais presentes em grandes festivais ao redor do planeta.

Apesar do sucesso na música, Drake ganhou notoriedade inicialmente atuando no drama adolescente "Degrassi: The Next Generation", seriado no qual interpretou um jogador de basquete universitário. Após deixar a produção em 2007 para dedicar-se inteiramente à carreira musical, o canadense alcançou sucesso mundial com seu trabalho de estreia Thank Me Later, de 2010. Pouco menos de um ano depois, saiu seu segundo disco de estúdio, o multiplatinado Take Care, que garantiu a Drake o Grammy de Melhor Álbum de Rap. De lá para cá, o rapper faturou mais três estatuetas e virou figurinha carimbada em premiações e listas de melhores do ano.

Provável setlist:

8 Out of 10

Mob Ties

Started From the Bottom

Jumpman

Both

Know Yourself

Emotionless

Elevate

Going Bad

Energy

Yes Indeed

No Stylist

Gyalchester / Trophies / Crew Love / Over / Headlines / HYFR (Hell Yeah Fucking Right) / All Me / Blessings / For Free / The Motto / Walk It Talk It / My Way (Remix)

That's How You Feel

Passionfruit

Summer Games

Peak

Jaded

Controlla

Work

One Dance

Hotline Bling

MIA

Fake Love

Nice for What

In My Feelings

Look Alive

Sicko Mode

Nonstop

I'm Upset

God's Plan