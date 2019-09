Solteiro, Pedro Scooby declara: - Tô namorando comigo mesmo

26/09/2019 | 14:11



Não faz nem um mês desde que Anitta e Pedro Scooby terminaram seu tumultuado relacionamento e a vida da surfista já parece outra. Em nova entrevista para a revista GQ, ele comentou um pouco sobre essa fase de solteiro, os boatos e confusões que esteve envolvido nos últimos dias, e até contou seus planos para o futuro.

Entre Europa, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, São Paulo e Nova York, Scooby aos poucos vai tomando seu rumo. Mas antes de iniciar os intensivos treinos no mar de Portugal, Pedro irá curtir o Rock in Rio que vai começar na próxima sexta-feira, dia 27.

Apesar das polêmicas nas redes, o surfista deixou bem claro que não liga para essa repercussão - a menos que seja alguma mentira.

- Eu não tenho essa maldade dos boatos, então dou risada de tudo, tento levar na brincadeira, mesmo. Esse lance da fama nunca foi algo que eu busquei, as coisas foram acontecendo para mim, o que eu não gosto é de mentira. Aí quando contam mentira sobre mim eu respondo, falo no Instagram, mando a real. Mas não é meu mundo. Meu mundo é onda gigante, meu mundo é a água, meu mundo é o surfe, desabafou.

Quando o assunto é relacionamento, Pedro se diz solteiro, e ainda complementa:

- Eu tô solteiro, sim. Continuo solteiro. Mas na verdade prefiro dizer que tô namorando comigo mesmo

Mais que isso, o atleta diz ter superado suas relações do passado, e até mandou um recado positivo para suas ex, Luana Piovani e a cantora Anitta:

- Passado no passado. Eu vivo o hoje. Mas eu tenho o coração aberto, sei reconhecer que foi bom enquanto durou e eu só guardo lembranças boas. Sempre vou torcer por minha ex-mulher, que é mãe dos meus filhos, torcer pelo sucesso, pela felicidade dela, torcer pra que ela encontre um cara incrível, que tenha uma vida incrível. Torço por ela e por todas as minhas ex, na verdade, só desejo coisas boas, toda a felicidade do mundo.

Para o futuro, Pedro Scooby planeja muito trabalho e conexão com seus filhos, além disso, também comenta sobre movimentar mais seu canal do YouTube:

- Agora vem a temporada, né?! Eu tava curtindo em Nova York, mas também tava treinando. Eu preciso estar preparado porque é como disse, eu pratico um esporte de alto risco. Por isso eu curto com tanta intensidade, mas também tô sempre em busca do melhor condicionamento e do melhor equipamento também. Brasil é onde tá meu coração, eu amo o meu Rio de Janeiro, mas só volto para resolver as coisas fora d'água. A minha onda mesmo tá fora daí, tá em Portugal com meus filhos, tá nas ondas.