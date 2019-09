Débora Nascimento relembra anorexia aos 16 anos de idade: - Eu desmaiava e desmaiava

26/09/2019 | 14:11



Após abrir o jogo sobre sua separação com José Loreto em conversa com Thais Fersoza, Débora Nascimento falou, na segunda parte de sua conversa com a youtuber, sobre um problema de saúde que teve que enfrentar no passado: a anorexia. Sem poupar detalhes, a atriz, que pode estar namorando um médico, começou o seu relato dizendo o seguinte:

- Na época eu tinha 16 anos e eu trabalhava como modelo. E quanto mais magra eu ficava, mais trabalho eu pegava, mais elogio eu recebia... eu estava adorando ficar sem comer. Adorava não me alimentar porque no dia seguinte eu ia estar um pouco mais leve. Eu sempre fui uma mulher grande e eu fui definhando. Eu desmaiava e desmaiava. Uma amiga minha chegou a falecer e eu lembro que um mês antes eu a tinha encontrado e ela magérrima. E eu: menina, o que você fez? Me conta o que você fez! E ela: ai, tô trabalhando tanto, tô passando uns perrengues, tô meio sem comer, é tão difícil, mas quanto mais eu fico sem comer, mais eu trabalho.

Em seguida, a mamãe de Bella continua:

- Ela também tinha consciência que isso não era legal, mas eu estava achando o máximo [...] porque eu queria aquilo que ela tinha. E aí depois ela veio a falecer e foi muito difícil para mim porque eu realmente queria aquilo para mim. Na verdade eu comecei a ter a consciência quando eu comecei a desmaiar na frente da minha mãe. Então, a minha mãe começou a perceber e aí ela começou a me monitorar. Nas refeições ela falava: come isso.

Por fim, declara:

- Na verdade, para mim, eu não tinha anorexia, não era esse lugar. Era simplesmente eu fazendo uma dieta. Até hoje quando eu tenho um momento um pouco mais crítico da minha vida ela me liga e pergunta se eu estou comendo. Eu cheguei a conversar com um profissional, mas o que mais me deixou assim foi a conversa e o apoio da minha mãe, a atenção e o apoio da minha mãe, para aquele momento.