Padre Fábio de Melo posa com look inusitado e Evaristo Costa brinca: Tá parecendo o tiozão que vende quibe na praia

26/09/2019 | 14:10



O Padre Fábio de Melo postou em seu Instagram uma foto em um deserto e, no clique, aparece usando trajes típicos, o que chamou a atenção de Evaristo Costa, que não perdeu a piada! Primeiro, o padre disse o seguinte na legenda:

Papai, jordaniano riquíssimo, príncipe herdeiro, deixou inestimável fortuna. Até então, nenhum de nós havia vindo reivindicar os bens e os títulos de nobreza. Invejosos dirão que eu inventei esta história.

Em seguida, nos comentários, é possível ver o jornalista brincando com o amigo:

Tá parecendo o tiozão que vende quibe na praia.

Evaristo ainda foi além de criou uma montagem de Fábio de Melo ainda segurando um camelo! Postada no Instagram, a foto trouxe a legenda:

Beduíno.

Além disso, em selfie postada pelo padre, em que evidencia o look do deserto, ele disse:

Fiquei 18 horas sem internet. Ao retornar ao mundo virtual, deparo-me com o famigerado Evaristo Costa motivando memes com a foto que usei para reverenciar minha ancestralidade jordaniana nobre. E como não temo ser atingido pelo dito cujo, deixo aqui meu semblante sereno, tranquilo, apenas observando sua sordidez e maldade. A ele, em particular, limitei-me a dizer: você não vale a rolha do vinho. Vida que segue, queridos amigos.

Evaristo, claro, comentou:

Na multidão de palavras não falta transgressão, mas aquele que refreia seus lábios é sábio.