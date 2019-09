Redação



26/09/2019 | 12:48

Visitar as maravilhas do mundo moderno é algo a ser adicionado à lista de desejos dos viajantes. Os pontos turísticos têm fascinado historiadores e turistas ao longo dos anos e, em alguns casos, há séculos. Pensando nisso, a Booking.com, empresa de viagem e turismo, selecionou as melhores épocas para visitar as Sete Maravilhas do Mundo moderno.

Melhores épocas para conhecer as Sete Maravilhas do Mundo moderno

Petra – Wadi Musa, Jordânia

Este famoso sítio arqueológico da Jordânia, que data do ano 300 a.C., costuma ser conhecido como a “Cidade Rosa”, por conter templos e túmulos esculpidos nas falésias de arenito rosa. Um ponto turístico muito visitado é o Al Siq, que pode ser acessado por meio de um estreito cânion. Além disso, vale a pena explorar Petra à noite, já que o ambiente remete à atmosfera dos contos de fada com a luz de velas e o céu estrelado.

Segundo os dados da Booking.com, o mês mais caro para viajar para Wadi Musa e visitar Petra é outubro. Já o mês mais acessível é agosto – 22% mais barato.

Onde se hospedar

O Petra Guest House Hotel é ideal para viajantes que querem explorar a antiga cidade de Petra, já que o hotel é localizado bem na entrada do local. Já o Cave Bar está situado em uma residência Nabateia do século 1 restaurada, apresentando especialidades árabes e europeias em um ambiente ao ar livre.

Coliseu – Roma, Itália

O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é o maior anfiteatro já construído. Feito de concreto e areia, foi feito em 72 d.C. pelo imperador Vespasiano. No auge, ele recebia entre 50 e 80 mil espectadores e era usado para combates entre gladiadores ou corrida de bigas.

O Coliseu foi um presente do imperador para o povo romano e é uma das maiores construções da Roma antiga, simbolizando poder e glória. Segundo o levantamento, o mês mais caro para viajar para Roma e visitar o local é maio. Fevereiro é a época mês mais barata, com 39% de diferença no preço.

Onde se hospedar

O Vatica B&B Roma combina antigo e novo com uma decoração elegante. Ele tem quartos espaçosos, banheiro privativo e café da manhã diariamente.

Taj Mahal – Agra, Índia

O Taj Mahal é uma obra-prima admirada no mundo todo. Ele foi construído entre 1631 e 1648 pelo imperador Shah Jahan para guardar os restos mortais de sua querida esposa.

Este mausoléu é todo revestido em mármore branco e atrai visitantes de todos os lugares do mundo com sua beleza estonteante. De acordo com a pesquisa, o mês mais caro para viajar para Agra e visitar o Taj Mahal é novembro, enquanto setembro é o mês mais barato, com uma diferença de 32% no preço.

Onde se hospedar

Situado em Agra, o requintado The Coral Court Homestay está localizado a uma curta distância do Taj Mahal. Ele oferece serviço de aluguel de carro, uma ótima opção para explorar os arredores, como o Forte de Agra e o Túmulo de Itimad-ud-Daulah.

Cristo Redentor – Rio de Janeiro, Brasil

Criado pelo escultor francês Paul Landowski e projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, o Cristo Redentor é uma estátua de Jesus Cristo em Art Déco. Sua construção começou em 1922 e durou impressionantes 9 anos.

Porém, o projeto original era muito diferente do que conhecemos hoje, pois nele, Jesus segurava uma cruz e um globo terrestre. A estátua fica no topo do Corcovado e foi construída para simbolizar o cristianismo no Brasil.

Segundo a Booking.com, o mês mais caro para viajar para o Rio de Janeiro e visitar o Cristo é em janeiro, já o mês mais barato é agosto, com uma diferença de 40% no preço.

Onde se hospedar

O cama e café (B&B) Casa Geranio dispõe de uma piscina ao ar livre, cercada de lindos jardins com árvores frutíferas e vistas deslumbrantes da cidade. Atrações famosas como o Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana ficam a uma curta distância de carro.

Chichén Itzá – Valladolid, México

Construído pelos Maias, Chichén Itzá é um sítio arqueológico localizado em Yucatán e tem mais de 1.500 anos. Acredita-se que as pirâmides e os templos eram utilizados para rituais religiosos para garantir a colheita.

O mês mais caro para conhecer Chichén Itzá em Valladolid é em abril, enquanto o mês mais barato é setembro, com uma diferença de 24% no preço.

Onde se hospedar

Com construção em estilo colonial, a Casa Tia Micha fica no centro de Valladolid. O local oferece um farto café da manhã em estilo americano na área de refeições.

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu significa “Velha Montanha” no idioma quíchua e é uma cidadela inca localizada no alto dos Andes. Construída no século 15, ela fica a aproximadamente 2.400 metros acima do nível do mar, com um território de mais de 300 quilômetros. Sua origem exata ainda é um mistério.

Os dados da Booking.com indicam que o mês mais caro para viajar à Machu Picchu é junho e o mês mais barato, fevereiro, com uma diferença de 21% no preço.

Onde se hospedar

O Panorama B&B proporciona vistas espetaculares da montanha e do rio, direto da varanda privativa. A acomodação fica a uma curta caminhada do mercado da cidade e, além disso, há uma lanchonete que oferece almoços para viagem, ideal para os dias de passeio à Machu Picchu e seus arredores.

Grande Muralha da China – Pequim, China

A Grande Muralha da China tem mais de 8 mil quilômetros e levaria impressionantes 18 meses para ser cruzada a pé. Com seus mais de 2.300 anos de história, ela foi construída no ano 220 a.C. pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang.

De acordo com a pesquisa, o mês mais caro para viajar para Pequim e conhecer a Muralha da China é em agosto e o mês mais barato, fevereiro.

Onde se hospedar

O M Youth Space está localizado no centro de Pequim, a 5 minutos de caminhada do metrô e a uma curta distância de carro da região de Shichahai. A parte mais procurada da Muralha da China é Mutianyu, por ser totalmente restaurada e ficar a apenas 1h30 de carro de Pequim.

Outra alternativa é utilizar o ônibus 877 de Pequim com destino à Badaling, seção mais visitada da Muralha da China, onde é possível encontrar teleféricos, um museu e um cinema com tela de projeção circular.

