Pesquisa mostra o que engaja no Instagram e os melhores horários para postar

Da Redação, com assessoria



26/09/2019 | 12:48

Curiosidade: os influenciadores com menos seguidores são os que engajam mais no Instagram Stories. A Squid, empresa especializada em marketing de influência, analisou uma amostra desses conteúdos durante o mês de julho e constatou que os influenciadores que têm entre 5 mil e 30 mil seguidores alcançam 14% a mais de engajamento do que os que têm mais de 100 mil.

“Os insights desse estudo nos mostram que uma das fortalezas do formato é conseguir tangibilizar a aplicação do produto e serviço em uma rotina real. É mais sobre a experiência de ver pelo olhar do influenciador”, explica Flávio Taho, coordenador de Business Intelligence, da Squid. A pesquisa também traz dados sobre os melhores horários e dias da semana para postar e em qual momento do dia o público mais consome conteúdo.

Confira mais dados no infográfico feito pela Squid:

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga