Bon Jovi apresenta show ‘correto’ e deixa público carente de alguns clássicos

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/09/2019 | 11:22



Ver um show do Bon Jovi ao menos uma vez na vida está na lista de desejos de muitos fãs de rock, especialmente dos que curtiram a juventude nos anos 1980 e 1990. Mas assistir ao espetáculo de Jon, do guitarrista Phil X , do baterista Tico Torres, do tecladista David Bryan e do baixista Hugh McDonald pode não ser tão empolgante assim. A turma trabalha muito é fato. O show de ontem (25) no Allianz Parque, em São Paulo, durou quase duas horas e meia. Porém, é tudo muito ‘quadradinho’. Nenhum deles sai do roteiro. É previsível demais.

Aos 57 anos, Jon ainda mantém a fórmula de ficar na sua marcação no palco, não dar muitos pulos ou fazer uma dancinha diferente, por exemplo. Ele foi simpático, porém só trocou meia dúzia de palavras com o público, e não saiu do discurso de sempre (‘obrigada’, ‘temos muito a fazer, não vamos perder tempo falando’). O líder do grupo também, como faz em todo show, chamou duas moças da plateia durante Bed of Roses para dançar bem pertinho. Todas as outras morreram de inveja. O único momento diferente foi quando o tecladista cantou In These Arms. David Bryan mandou bem, aliás.

Sobre o repertório, faltaram dois grandes clássicos que os fãs praticamente imploraram para que Jon cantasse: I´ll Be There for You e Always. Por outro lado, foi bonito de ver o estádio cantando em uníssono as ótimas It´s My Life, You Give Love A Bad Name e Keep The Faith. Em Have a Nice Day quem deu show foi o público, que levantou plaquinhas com a tradicional carinha símbolo da canção. Os efeitos visuais nos telões também são para aplaudir de pé.

Tirando as pessoas que sabiam entoar qualquer canção que saísse da boca cheia de dentes perfeitos e brancos do cantor, as outras ficaram a maior parte do tempo em silêncio porque não sabiam as letras. This House Is Not For Sale, Born To Be My Baby, Runaway, Wanted Dead Or Alive e Bad Medicin também fizeram parte da lista. No bis, a banda presenteou os fãs com Livin’ On A Prayer. Ainda vale ver a banda Bon Jovi de perto, mas vá sem grandes expectativas.