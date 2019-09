Professora sofre sequestro-relâmpago quando chegava para trabalhar nesta quinta-feira

Do Dgabc.com.br



26/09/2019 | 11:17



Uma professora da EMEB José Cataldi, no Bairro Demarchi, em São Bernardo, sofreu sequestro relâmpago por volta das 6h30 desta quinta-feira (26), quando chegava para trabalhar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 34 anos, contou que foi abordada por dois homens que a ameaçaram com arma de fogo. Eles entraram em seu carro, um GM Celta com placa de São Caetano, e a obrigaram a dirigir na direção indicada.

Durante o percurso eles questionaram se ela teria dinheiro no banco, o que negou. Eles andaram com ela por cerca de 30 minutos, quando em uma avenida movimentada ordenaram que ela parasse o veículo e descesse.

Os criminosos levaram o carro, documentos pessoais - RG e carteirinha de convênio de saúde -, aparelho celular e R$ 60,00 em espécie.

Ainda de acordo com o BO, após ser liberada, a vítima retornou para sua residência, afim de avisar a família. Ela relatou ainda que não reconhece o lugar onde foi liberada e que em momento algum olhou para os assaltantes, por isso não tem condições de reconhecer os mesmos.

O caso foi registrado no 3º DP (Assunção) de São Bernardo.