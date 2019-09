26/09/2019 | 11:11



Desde que assumiu seu romance com João Pedro, atacante do Fluminense, Mel Maia vem dando o que falar. E quando o jogador completou 18 anos de idade, a atriz usou as redes sociais para parabenizar o namorado e ainda se declarou:

Seu dia, amo você. Parabéns! Até parece que não fiz textinho e lomotif, referindo-se a um pequeno vídeo feito com aplicativo do celular.

Lembrando que os dois foram vistos juntos em clima de romance pela primeira vez no show de Nego do Borel e desde então costumam trocar mensagens carinhosas nas redes sociais.