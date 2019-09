Neta da Rainha Elizabeth II, princesa Beatrice anuncia noivado com empresário milionário italiano

26/09/2019 | 10:11



Mais um casamento na família real britânica! Depois do príncipe Harry oficializar a união com Meghan Markle, agora é a vez da princesa Beatrice, outra neta da Rainha Elizabeth II, subir ao altar! Nesta quinta-feira, dia 26, a princesa anunciou, através dos canais oficial da família real, que foi pedida em casamento pelo namorado, o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

Aos 31 anos de idade, Beatrice apareceu abraçada com Edoardo em fotos divulgada nas redes sociais. Ela ainda exibe o anel de noivado no dedo anelar. A princesa é a filha mais velha do príncipe Andrew e da duquesa de York Sarah Ferguson. Neta da rainha, ela é a nona na linha de sucessão ao trono britânico.

De acordo com a People, Mozzi é italiano e tem 34 anos de idade. O casal teria começado o relacionamento em novembro de 2018 e o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem à Itália no início deste mês. Ele é empresário e dono de uma empresa de design de interiores.

Estamos muito empolgados por embarcar nessa aventura juntos e mal podermos esperar para realmente nos casar. Nós compartilhamos muitos interesses e valores parecidos e sabemos que isso irá nos manter juntos pelos anos cheios de amor e felicidade que teremos pela frente, diz o comunicado do casal.

A irmã da noiva, princesa Eugenie, que se casou em outubro de 2018, parabenizou Beatrice pela novidade:

Estou tão feliz por você, minha queria irmã mais velha, e pelo Edo. Vocês significam muito para mim, escreveu.

Sarah, mãe das princesas, também comentou o noivado em uma postagem no Twitter:

Eu sei o que uma mãe sente, então são lágrimas de alegria. Estou orgulhosa por essa notícia sensacional. Andrew e eu somos as pessoas mais sortudas do mundo para ter dois genros incríveis.

O casamento deve ser realizado em 2020, ainda sem data definida.