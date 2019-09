Saúde e tranquilidade: conheça 5 destinos para praticar yoga

Redação



26/09/2019 | 09:48

Alguns locais turísticos são perfeitos para quem quer descansar, relaxar e cuidar do corpo e da mente. Quem busca destinos para praticar yoga, por exemplo, encontra opções variadas, que vão desde ambientes cheios de natureza até aulas em veleiros. Confira algumas opções:

Destinos para praticar yoga

Mantiqueira

Com a Serra da Mantiqueira como inspiração, a prática de yoga no hotel Botanique é ideal para quem quer se conectar com a natureza e fugir do estresse das grandes cidades. A prática é realizada nos jardins da propriedade, com um instrutor, e também pode ser contratada em grupo particular de até 15 pessoas, com o valor individual de R$ 420 (mais as taxas).

O hotel, localizado no Triângulo das Serras (SP), entre Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, conta com 17 acomodações e ocupa uma área de 1,2 milhões de metros quadrados.

Star Clippers

Companhia de navegação com três veleiros (que figuram entre as maiores e mais altas embarcações da categoria no mundo), a Star Clippers também faz roteiros temáticos. Para o próximo ano, haverá opções voltadas à prática de yoga e atrações gastronômicas comandadas por profissionais.

Com saídas de sete noites, marcadas para 7 e 14 de março de 2020, o veleiro vai fazer um roteiro temático de yoga no Sudeste Asiático. Quem vai liderar a programação é a professora de yoga e jornalista Christel Vollmer. A tarifa de ambas parte de US$ 1.440 por pessoa.

Outra colaboradora na área da yoga é a norte-americana Karen Rudolph. Ela vai liderar a embarcação que sai de Atenas, na Grécia, no dia 23 de maio de 2020, para um roteiro de sete noites pelo Mediterrâneo. Essa experiência acontecerá no veleiro Star Flyer, com tarifas que partem de US$ 1.770 por pessoa.

Dubai

Praticar yoga no Shangri-La Dubai é uma interessante opção para relaxar entre as nuvens. O local oferece um dos cenários mais atrativos da cidade, com vistas panorâmicas da cidade e do Burj Khalifa,

A aula dura 60 minutos e ainda dá direito ao uso das instalações exclusivas do Horizon Club, entre as quais estão incluídas piscina infinita coberta, jacuzzi e academia. A prática ocorre toda terça e quinta-feira, às 6h30, e custa cerca de US$ 25 dólares por pessoa.

O local possui sete restaurantes e bares, incluindo o Shang, duas estrelas no Guia Michelin.

Floresta amazônica

O Cristalino Lodge, localizado na região de Alta Floresta (MT) tem a proposta de praticar yoga no cenário da floresta Amazônica. Voltado para os amantes da natureza, o retiro visa aprofundar a conexão das pessoas com o mundo natural, além de restaurar um estado de equilíbrio físico, mental e espiritual.

Para quem estiver interessado, serão 4 noites – de 27 de novembro a 1 de dezembro. O programa inclui duas sessões de yoga e meditação diárias, caminhadas guiadas e tempo livre para nadar no rio ou explorar as trilhas por si próprio.

Baia de Hong Kong

Em Hong Kong, o luxuoso Kerry Hotel, da rede asiática Shangri-la Hotels and Resorts, organiza aula de yoga às quintas pela manhã e no domingo à tarde. A prática é limitada aos hóspedes e sócios da academia Camp Kerry Sports.

A atividade é realizada com vistas incríveis do Porto de Victoria e da Ilha de Hong Kong e é limitada a até 6 pessoas. É possível solicitar aulas particulares com instrutor, a cerca de US$ 103 dólares a hora. Se for em grupo, pode chegar a US$ 256 dólares a hora.

