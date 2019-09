Conheça os 4 maiores mitos sobre computação na nuvem

Da Redação, com assessoria



26/09/2019 | 09:48

Boa parte das empresas se deparam com a necessidade de expandir seu parque de TI, mas esbarram na limitação do data center que só é escalável até certo ponto. Neste cenário, tem se tornado uma tendência global que companhias dos mais variados setores rodem suas aplicações na nuvem. No entanto, como o assunto ainda é cercado por alguns mal entendidos, a Claranet Brasil listou os quatro maiores mitos sobre o tema. As explicações são feita por Fernando Nunes, arquiteto de soluções da provedora de TI.

1. Investir em nuvem não é tão barato

A estrutura da nuvem é extremamente maleável e permite que a empresa pague apenas pela capacidade utilizada, o chamado pay as you go. Isso ajuda companhias com mudanças drásticas no volume de tráfego devido a sazonalidade de campanhas a otimizar os custos com nuvem. Um e-commerce durante o período de Natal, por exemplo, vai precisar de mais espaço para coletar e armazenar os dados de compra de seus clientes. Passado este período de pico, a empresa volta a usar e pagar apenas pela estrutura menor de tráfego de que precisa, pois a estrutura de cloud é bastante escalável.

2. O ambiente da nuvem não é seguro

Na verdade, o ambiente cloud é mais seguro que o de servidores tradicionais em data centers. Isso porque a nuvem está baseada em redundância, o que significa que o mesmo dado fica registrado em ambientes distintos para evitar falhas e perdas, o que é conhecido como “disaster recovery”. Além disso, os provedores de nuvem (como Amazon, Google e Microsoft) usam criptografia avançada e firewalls para identificar possíveis invasores e preservar todas as informações hospedadas no ambiente.

3. Os provedores de nuvem vasculham os dados

Ainda existe um mal entendido sobre esta questão, e é comum que as empresas imaginem que o provedor de nuvem tenha acesso a seus dados, o que, na verdade, não acontece. Players reconhecidos por seu profissionalismo, como Google, Amazon e Microsoft, tem uma longa atuação no mercado e oferecem um serviço exclusivamente de segurança na nuvem, no lugar de “investigar” ou até vasculhar os dados de seus clientes. Ainda assim, a prática do mercado é que as empresas contratantes e os respectivos provedores assinem contratos de confidencialidade.

4. A segurança da nuvem é responsabilidade exclusiva do provedor

Para entender de quem é a incumbência por garantir a segurança da nuvem, é essencial ter em mente que o mercado trabalha com o modelo de “Responsabilidade Compartilhada”. Isso equivale a dizer que segurança e conformidade são atribuições compartilhadas entre o provedor e o cliente que roda suas aplicações na nuvem.

Segundo este modelo, o provedor é responsável por proteger a infraestrutura que executa todos os serviços oferecidos na nuvem. Essa infraestrutura é composta por hardware, software, redes e instalações que executam os serviços da provedora. Por sua vez, o cliente tem a responsabilidade determinada pelos serviços de nuvem que ele mesmo selecionou. Isso inclui a quantidade de operações de configuração que ele deverá executar como parte de suas responsabilidades de segurança.

Sendo assim, ter um parceiro para sustentação do seu ambiente em nuvem pública é importante para que sejam seguidas as melhores práticas de compliance, além de gerir de forma inteligente e segura todas as soluções fornecidas. Além disso, o parceiro também pode ajudar a esclarecer as principais dúvidas e guiar a empresa em sua jornada pela transformação digital.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, aproveite e veja todos os eletrônicos testados pelo 33Giga: