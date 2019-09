Uber tem aumento de 221% no número de motoristas com deficiência auditiva

Da Redação, com assessoria



26/09/2019 | 09:48

Apenas no último ano, a Uber registrou um aumento de 221% no número de parceiros com deficiência auditiva cadastrados na plataforma. As cidades com maior crescimento são Belo Horizonte, Belém, São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

A tendência também é observada no número de habilitações emitidas. De acordo com dados do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo, o número de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) emitidas para condutores com deficiência auditiva aumentou 36% nos últimos 5 anos. De 2013 até agosto de 2019, foram emitidas mais de 71 mil carteiras para motoristas surdos ou que usam prótese auditiva.

Inclusão na Uber

O aumento da demanda de motoristas buscando dirigir com a Uber como forma de geração de renda é justificado pelo acesso descomplicado que a tecnologia da plataforma proporciona. Para esses parceiros, o aplicativo pisca para informá-los que há uma nova solicitação, e avisa ao usuário, para oferecer a opção de conversa por mensagem e pedir que o destino seja inserido antes do início da viagem.

Um dos parceiros da Uber que tem deficiência auditiva é Mateus Leduc, cuja história viralizou nas redes sociais após o post no LinkedIn de um passageiro. Depois de perder o último emprego, ele encontrou uma oportunidade para dirigir com o aplicativo. “Não gosto de ficar parado”, conta o profissional.

A publicação no LinkedIn possui mais de 41 mil curtidas e 800 comentários. “Foi uma das experiências mais humanas que tive. Também achei muito atencioso da parte do motorista apresentar um card informando que era surdo”, comenta Edmar Araújo, autor do post.

Veja aqui informações sobre como parceiros com surdez ou deficiência auditiva podem usar o app. Os requisitos para dirigir com o aplicativo da Uber são os mesmos para todos os condutores e podem ser verificados nesse link.

