Grávida, Marília Mendonça tropeça e leva tombo durante gravação do Só Toca Top

26/09/2019 | 08:11



Grávida do primeiro filho, Marília Mendonça passou por um susto na última quarta-feira, dia 25. De acordo com o jornal Extra, a a cantora sertaneja levou um tombo e caiu no chão durante a gravação do Só Toca Top, da TV Globo, na sede da emissora em São Paulo.

Ao jornal, a assessoria de imprensa de Marília explicou ela não teria visto um degrau o que ocasionou a queda. Ela teria pisado em falso e acabou sentando no chão. A gravação foi interrompida e Marília logo se recuperou, rindo da situação. Felizmente, ela e o bebê passam bem.

Por enquanto, Marília não se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. Ela está à espera de Leo, seu primeiro filho e fruto da relação com o namorado, Murilo Huff. A gravidez foi revelada em junho deste ano.