Emprego formal cresce pelo 2º mês no Grande ABC

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



26/09/2019 | 07:27



Pelo segundo mês consecutivo, o emprego formal no Grande ABC cresceu. Em agosto, o saldo (contratações menos demissões) ficou positivo em 1.302 postos de trabalho. Em julho, ficou no azul em 1.098 vagas, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Em ambos os casos, as admissões foram capitaneadas pelo setor de serviços, que empregou 1.840 profissionais. O comércio também apresentou bom desempenho, com 280 vagas. A indústria e a construção civil, por sua vez, seguem no vermelho, com 154 e 609 demissões, respectivamente.

Um dos fatores que contribuíram ao desempenho de serviços foi a abertura de uma cooperativa de crédito, a Sicoob, em Santo André, que contratou nos dois últimos meses. Quanto à indústria, os cortes da Ford em decorrência do fim da produção do New Fiesta e do fechamento da planta em São Bernardo ainda respingam na cadeia automotiva.

“Estamos em processo de recuperação bastante lento. Comércio e serviços vão responder de forma mais rápida mas, ao mesmo tempo mais intermitente, porque se pode contratar nas novas modalidades e não demanda mão de obra tão qualificada”, disse o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. “Vamos, aos poucos, experimentando melhora gradual. Ela ainda é muito cíclica. Mas, ao menos, o desemprego não tem subido, e tem se conseguido vagas formais, o que é para ser comemorado.”