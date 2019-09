Parques roubam a cena no Dia das Crianças

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/09/2019 | 07:00



Se existe um feriado no ano em que a criançada tem voz ativa na escolha do destino, pode-se dizer que é o 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, mas também dos pequenos. Um indício é que os três destinos mais procurados para viajar nesse período são justamente locais que contam com parques aquáticos ou de diversão. Segundo levantamento da agência Almundo, Fortaleza (Ceará), pela proximidade com o Beach Park, Penha (Santa Catarina), onde fica o Beto Carrero World, e Caldas Novas (Goiás), cidade das águas quentes, são os destinos mais procurados em outubro.



Claro que quem conseguiu programar a viagem há mais tempo garantiu preços melhores de voos e hotel. Mas, se não foi possível, ainda dá tempo de arrumar as malas e fazer a alegria das crianças. Estadia de quatro dias em Fortaleza, por exemplo, para casal e duas crianças até 12 anos com entrada dia 10 de outubro e saída dia 13, com meia-pensão (café da manhã e jantar inclusos), sai a partir de R$ 1.932 no Vila Galé. Voo no site Decolar.com para a data custa a partir de R$ 1.155 por pessoa, ou seja, R$ 5.210 para a família. Já o ingresso antecipado para o Beach Park custa R$ 195 por pessoa.



A mesma configuração no período faria opção mais barata para conhecer o Beto Carrero World. O voo para Navegantes (Santa Catarina) e estadia em Penha sai a partir de R$ 4.000, sendo que a entrada para um dia no parque é R$ 85 por pessoa.

Já Caldas Novas é destino com muitas atrações. São vários resorts instalados na cidade. Para chegar até lá, uma alternativa é encarar os 778 quilômetros de distância do Grande ABC – cerca de dez horas de carro – ou então voar até Goiânia por cerca de R$ 1.918 para a família e lá alugar um carro e rodar 170 quilômetros até o destino final.



Uma das principais atrações da cidade goiana é o complexo Rio Quente Resort, que terá programação especial para o Dia das Crianças. A estadia para a família de quatro pessoas no mesmo período sai a partir de R$ 3.800, mas com regime meia-pensão.



MAIS PERTO

Quem busca por águas quentes, porém, não precisa ir tão longe. Olímpia, no Interior de São Paulo, a quase seis horas de carro do Grande ABC, também tem ótimas opções. Uma delas é o Hot Beach Resort, que tem como diferencial contar com parque aquático inteiro à disposição dos hóspedes. A estadia por lá fica a partir de R$ 2.600 para a família, também em regime de meia-pensão.



Também no Interior, Brotas, localizada a cerca de três horas do Grande ABC (266 quilômetros), aparece como destino para quem curte turismo de aventura. A cidade quer atrair a molecada e cinco ecoparques não vão cobrar entrada de crianças até 10 anos, assim como pousadas, que saem a partir de R$ 1.200 para todos, com café da manhã.



Quem não vai conseguir ‘enforcar’ a quinta e a sexta-feira, uma opção mais perto para bate-volta é a Fazenda Angolana, em São Roque, no Interior, a cerca de uma hora e meia do Grande ABC (87,5 quilômetros), ideal para quem gosta do contato direto com os animais. A entrada custa R$ 10 por pessoa e o estacionamento é gratuito.



RIO, POR QUE NÃO?

Sempre posicionado entre os principais destinos turísticos do Brasil, o Rio de Janeiro também é opção interessante para curtir o Dia das Crianças. Primeiro pela proximidade com São Paulo, que elimina as longas viagens – dá, inclusive, para ir de carro se topar dirigir por 470 quilômetros (cerca de seis horas) – e também pela vasta opção da rede hoteleira, que tem quartos para todos os gostos e bolsos.



Um dos hotéis com programação especial para o Dia das Crianças é o Le Canton, em Teresópolis, em torno de duas horas de carro do Rio de Janeiro, que terá workshop de culinária, estação de infláveis, gincana Pais & Filhos, entre outras atrações. A estadia no local para a mesma configuração de família custa R$ 2.856 com pensão completa.

Chocolate é protagonista de passeio em megaloja em Itapevi



Os pequenos chocólatras têm destino certo no feriado de 12 de outubro. À beira da Rodovia Castelo Branco, em Itapevi, fica a Mega Store da Cacau Show, primeira no estilo megaloja da marca. O local é composto por quatro espaços que, juntos, somam 2.000 metros quadrados de diversão regada, claro, a atrações com muito chocolate.



O Cacau Parque tem diversas atrações, como passeio de trem, árvore e urso gigantes e falantes, carrossel, brinquedos e espaço para pintura; o Cacau Bar é local para degustação em que o público pode se deliciar com cardápio com mais de 30 itens; no Bendito Cacao Bean To Bar é possível ver, por meio de parede de vidro, o processo de produção do chocolate, desde a torra da amêndoa do cacau até a embalagem, com possibilidade de degustar sabores recém-preparados; por fim, a Academia do Chocolate é espaço em que são oferecidos workshops e oficinas relacionados ao chocolate.



A entrada é gratuita e o bilhete para o Cacau Parque custa a partir de R$ 15. A loja opera de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 22h, e, aos domingos, das 10h às 20h.



Amparo tem maior telescópio aberto ao público do Brasil

Amparo, a 151 quilômetros do Grande ABC, uma das cidades que compõem o Circuito das Águas Paulista, oferece atividade que vai agradar crianças que gostam de observar o céu. O polo astronômico do município inaugurou, em julho, telescópio refletor de 650 milímetros de abertura, o que melhor oferece condições de observação de objetos celestes no Estado, além de ser o maior do Brasil regularmente aberto ao público.



Há apenas outros dois telescópios em operação no País que superam o alcance óptico do equipamento recém-instalado em Amparo. Eles ficam no Observatório Astrofísico Brasileiro, em Brasópolis (Minas Gerais), e no Observatório Nacional, em Itacuruba (Pernambuco). Ambos são exclusivamente voltados para pesquisas, sem que visitantes possam utilizá-los para observar o céu.



O diretor do polo astronômico, Carlos Eduardo Mariano, ressalta a qualidade do equipamento. “Telescópios são equipamentos que coletam luz e fornecem imagens ampliadas de objetos distantes. Alguns utilizam apenas lentes, como os refratores ou as lunetas astronômicas. Outros, funcionam por meio da combinação de lentes e espelhos especiais, os telescópios refletores, como é o caso do novo instrumento em funcionamento”, explica.



O telescópio tem como componente óptico principal espelho parabólico com 650 milímetros de diâmetro, capaz de coletar 14 mil vezes mais luz se comparado ao olho humano. “Isso o qualifica para a observação de milhões de objetos celestes muito pouco brilhantes, como estrelas, nebulosas e galáxias, que não são visíveis a olho nu.”



O observatório fica a 15 minutos do Centro de Amparo. As sessões públicas são aos sábados, das 18h às 22h, com ingresso a R$ 30 e R$ 15 para estudantes, idosos e professores.



Maria Fumaça do século XIX é atração do Expresso Kids

O Expresso Kids, atração sazonal de Atibaia, vai reabrir suas portas em outubro para dois fins de semana (dias 5, 6, 12 e 13) de muita diversão e história. Esta será a nona edição do evento, que mistura passeio de locomotiva maria-fumaça com atividades indoor e outdoor para crianças de todas as idades.



Um dos diferenciais do destino é o contato mais perto da natureza. Todas as atividades acontecem em área verde de 220 mil metros quadrados. Entre as mais de 15 atrações estão circo, passeio de locomotiva a vapor, minifazendinha, bungee trampolim infantil, oficinas de arte indígena, passeio de minifusca, tirolesa, arvorismo, slackline, parque dos infláveis e trilha em mata ciliar.



A atração tem sede na Estação Atibaia, que durante o ano funciona como espaço de eventos. Para aproveitar a estrutura do local, o proprietário Rogério Martins convidou fornecedores da região para criarem atrações infantis. Este é o terceiro ano em que ele promove o evento, sempre com duas semanas em cada semestre.



A ideia é oferecer dia inteiro de conexão com a natureza, arte, diversão, além de uma viagem no tempo com passeio feito em autêntica locomotiva a vapor do século XIX, que foi cuidadosamente restaurada pelo fundador do local.



A Estação Atibaia tem cenários que transportam os visitantes para as décadas passadas com locomotivas, bondes e vagões centenários e restaurados, além da réplica da linha de trem e estação ferroviária originais da cidade. O ambiente proporciona vivência que pretende despertar memórias afetivas nos mais velhos, enquanto proporciona aos pequenos experiências e ritmo diferentes daqueles vividos na agitação dos grandes centros urbanos.



O número de ingressos por edição é limitado e estão à venda com desconto pelo site expressokids.com.br por R$ 65 para adultos e R$ 85 para crianças acima de 2 anos.





Região e S.Paulo têm atrações gratuitas para celebrar a data

Como o feriado de 12 de outubro vai cair em pleno sábado, viajar não é alternativa para muita gente. Mas isso não significa que é preciso ficar em casa. Shoppings do Grande ABC e também de São Paulo prepararam atividades especiais para os pequenos celebrarem o dia de maneira divertida.



O Shopping ABC, de Santo André, por exemplo, terá o Festival de Rock Infantil, com atrações gratuitas para o público. Serão três shows aos sábados de outubro (dias 5, 12 e 19) com muita interação para as crianças, que participam no palco e cantam as músicas. No Praça da Moça, em Diadema, o destaque é a Estação MasterChef Júnior, circuito de atividades gratuitas onde os pequenos são convidados a mostrar toda sua habilidade culinária como se fossem os verdadeiros competidores do famoso reality de sucesso na TV.



Em São Paulo, entre as várias opções, uma é o Shopping Center Lapa, que terá exposição de bonecas reborn, aquelas com características de criança de verdade, criadas pela artista plástica Ellen Paglianti, e encontro de colecionadores de miniaturas e hot wheels.



Outra opção gratuita para o mês das crianças é no Pátio Metrô São Bento, no Centro de São Paulo. O empreendimento traz a atração Krokchips, peça de teatro infantil para toda a família, que será realizada dia 19 de outubro, às 13h.



Para os pequenos que gostam de música, o Templo Music, em parceria com a Rádio 89 FM, apresenta o Rockin’Kidz, show para pais e filhos. O evento promete proporcionar às crianças experiência de participar de show de rock de verdade com grandes hits que passam de geração em geração. O ingresso custa a partir de R$ 20. Por fim, para quem prefere algo mais radical, opção é o espaço de escaladas Climb, em Moema, que no dia 12 de outubro, das 14h às 18h, terá dois ambientes de paredes mais baixas – um deles com agarras no teto. A entrada, incluindo lanche, custa R$ 40.