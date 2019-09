Familiares de Ágatha visitam sede da OAB-RJ

25/09/2019 | 22:00



Parentes da menina Ágatha Félix, de 8 anos, morta na última sexta-feira, 20, no complexo de favelas do Alemão (zona norte do Rio), estiveram nesta quarta-feira, 25, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), onde foram recebidos pelo presidente Luciano Bandeira. A mãe, Vanessa Sales Félix, o pai, Adegilson Lima, e a tia Danielle Félix estiveram na Ordem após prestarem depoimento na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca (zona oeste).

Em nota, a OAB-RJ afirma que a Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da entidade está assistindo a família durante todos os procedimentos e vai continuar a acompanhando durante todo o inquérito. "Caso alguma testemunha se sinta intimidada, vamos dar toda assistência", afirmou Rodrigo Mondego, membro da comissão.