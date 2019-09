Prefeitura de Diadema inicia corte de árvores na Praça Castelo Branco

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 21:51



Apesar de ter marcado para a próxima semana reunião com grupo de idosos para discutir o corte de árvores da Praça Castelo Branco, que passa por reforma, a Prefeitura de Diadema já deu início ao corte da vegetação. O grupo esteve na Câmara Municipal na semana passada, em apoio aos representantes da sociedade civil no Condema (Conselho de Defesa do Meio Ambiente), que também são contrários à supressão dos espécimes. Ao menos cinco exemplares foram cortados na tarde desta quarta-feira (25).

A aprovação do Condema para o remanejamento arbóreo aconteceu em reunião extraordinária do colegiado, realizada em 18 de setembro. Por dez votos a sete, os representantes do governo e da ACE (Associação Comercial e Empresarial) da cidade aprovaram a retirada de 14 exemplares – cinco deles já mortos – e remanejamento de outros 23. Diferente do que aconteceu com a reunião ordinária anterior, realizada em dezembro do ano passado, mas que não teve a ata publicada, a decisão do encontro mais recente já foi publicada em Diário Oficial.

A disputa sobre a reforma da praça começou em julho do ano passado, após a imprensa noticiar que a administração discutia com os comerciantes a criação de estacionamento no local. O MP (Ministério Público) chegou a instaurar inquérito para apurar a necessidade do corte das árvores. O equipamento, o primeiro oficial da cidade, apresenta pavimento deteriorado e estava há anos sem receber manutenção e/ou melhorias. Cerca de R$ 1,5 milhão serão investidos na reforma, que contempla obras de drenagem, instalação de playground, realocação das bancas de jornal, abertura de uma via e criação de vagas de estacionamento.

PATRIMÔNIO

A Praça Castelo Branco foi inaugurada em 1965 pelo ex-prefeito Lauro Michels, tio- avô do atual prefeito Lauro Michels (PV), e é tombada como patrimônio da cidade. O projeto de reforma contemplou recomendações do Condepad (Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, Documental, Artístico e Cultural de Diadema), como construção de monumento ao mosaico português – piso atual da praça, que não será mantido, devido ao seu alto custo de manutenção e falta de mão de obra especializada – e dois totens que contem a história do local.