Acisbec completa 75 anos

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/09/2019 | 07:00



O advogado Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), é o convidado desta semana do programa Memória na TV, do DGABC TV: www.dgabc.com.br .

Moura discorre sobre os 75 anos da Acisbec, fundada em 27 de setembro de 1944. “Primeiro os empreendedores ordenaram o econômico, criando a Associação, para depois, em 30 de novembro do mesmo ano, conseguir o político com a emancipação do município”, declara Moura durante o programa.

Acrescenta o entrevistado:

Há 75 anos, São Bernardo tinha como empreendedores os empresários de dois setores: mobiliário e têxtil.

A cidade não concordou em permanecer ligada a Santo André, fazendo brotar aquele velho orgulho de batateiros versus ceboleiros.

E a emancipação foi obtida, como fruto da união dos empresários e da comunidade como um todo, em pleno período da ditadura de Getúlio Vargas e da II Guerra Mundial.

Os 75 anos da Acisbec serão celebrados amanhã, no dia exato da sua constituição, com o lançamento de selo e carimbo pelos Correios. O ato começa às 19h30 na sede própria da Acisbec, à Rua do Imperador, 34, bairro Nova Petrópolis.

HÁ 75 ANOS

Foto histórica com lideranças empresariais de São Bernardo reunidas na Sociedade Amigos de São Bernardo, entre os quais: Wallace Simonsen, padre Jerônimo Angeli, Manoel Corazza (primeiro presidente da Acisbec), Armando Setti (ex-prefeito), Narciso Pelosini, João Corazza, Nelson Corazza, Alfredo Scarpelli, Felício Pelosini, Emílio Bakarat, Bruno Pasin, Atilio Betti, Benedito Zoboli, Plinio Ghirardello, Benedito Bamback, Luiz Cestari, Henrique Stangorlini, Agostinho Mazzini, Bruno Ronchetti, Attilio Zoboli, Alfredinho Sabatini, Angelo Raphael Lentini, Mario Bochile, Luiz Nelo Rossi e Alfredo Copede.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 26 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7180

Manchete – Sarney prega contra recessão na ONU</CF>

Santo André – Sonia Portela substitui Marilena Nakano na Secretaria de Educação e Cultura do governo Celso Daniel.

São Bernardo – Pronto-socorro não faz plantão por falta de médicos.

São Caetano –> Prefeito Luiz Tortorello cria o Sermabe (Serviço Municipal de Administração de Bens), uma nova autarquia.

Futebol – Pela Divisão Especial do Brasileiro: em Bragança Paulista, Bragantino 3, Santo André 0.

