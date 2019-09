S.Bernardo entrega centro de operações dia 14 de outubro para reforçar a segurança

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/09/2019 | 07:00



O COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo será inaugurado no dia 14 de outubro, segundo cronograma definido pela administração municipal. A data foi anunciada na tarde de ontem, após a última vistoria realizada pelo prefeito do município, Orlando Morando (PSDB). Ao todo, foram investidos cerca de R$ 2 milhões.

O espaço abrigará o 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais) e terá acesso a todas as 673 câmeras instaladas em São Bernardo, sendo 400 do trânsito e outras 273 do Detecta – sistema de monitoramento inteligente do governo do Estado para a segurança pública. Enquanto avaliava a fase final de obras, Morando disse que o governador João Doria (PSDB) também participará da entrega.

O investimento foi direcionado para reforma do espaço de 2.000 metros quadrados – localizado na Avenida Redenção, Centro –, divididos em dois pavimentos. Também ficarão localizadas no prédio duas unidades da Polícia Civil, sendo a Delegacia do Idoso e a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Além disso, o prefeito ainda pontuou que o local receberá unidade da Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente).

“Vamos entregar moderno equipamento de segurança para a cidade, em local estratégico, para atender todo o município, mas também dar suporte a todo o Grande ABC”, garantiu. O chefe do Executivo ainda destacou que o acesso às câmeras de monitoramento de forma integrada auxiliará nas tomadas de decisões rápidas em qualquer situação, como na greve dos caminhoneiros, que afetou todo o Grande ABC – paralisação dos profissionais autônomos com extensão nacional iniciada no dia 21 de maio de 2018. “Neste caso, envolve todas as forças de segurança e poder público para resolução. Então aqui (no COI) teremos essa sala de integração, com as polícias Rodoviária, Militar, Civil, GCM (Guarda Civil Municipal) e bombeiros”, explicou.

Além do equipamento, o prefeito observou que o local ainda receberá cerca de 280 novos policiais militares para demandas municipais e auxílio nas sete cidades. “O local é estratégico e a cidade terá esse ganho na segurança pública. O fluxo de policiais será muito maior pela cidade e passará ter uma utilização maior”, finalizou o prefeito.