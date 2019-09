Do Dgabc.com.br



25/09/2019 | 19:58



O tempo seguirá instável nessa quinta-feira (26) em todo o Grande ABC. Novamente o dia será de céu nublado e com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas seguirão estáveis com relação aos últimos dias, com mínima prevista de 13°C e máxima de 19°C.

A partir de sábado a previsão é de redução gradativa da nebulosidade e aumento da temperatura.