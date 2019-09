Reims surpreende o PSG de Neymar e faz 2 a 0 em Paris pelo Campeonato Francês

25/09/2019 | 18:44



O Paris Saint-Germain perdeu sua segunda partida no Campeonato Francês ao cair diante do Reims em pleno estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na capital francesa. Nesta quarta-feira, o time foi derrotado pelo rival por 2 a 0 no duelo que encerrou a sétima rodada do torneio nacional. Neymar esteve o tempo todo em campo.

Apesar do revés, o PSG manteve a liderança da competição, com 15 pontos, com uma campanha com cinco vitórias e duas derrotas até o momento. O Angers, que em outro duelo do dia superou o Toulouse por 2 a 0, também fora de casa, aparece na segunda posição, com a mesma pontuação, mas atrás nos critérios de desempate. Já o Reims, com a vitória em Paris, subiu para a oitava posição, com 11 pontos.

Com muitos problemas para escalar o time, o técnico Thomas Tuchel colocou em campo apenas dois titulares no início da partida: Neymar e o goleiro Keylor Navas. O comandante não pôde contar com Mbappé, Cavani e Icardi. Já Verratti estava suspenso enquanto o treinador optou por poupar Di Maria, Marquinhos e Thiago Silva (os dois primeiros entraram no decorrer do jogo).

A chance de ser titular pela terceira partida seguida era um bom teste para Neymar. Contra o Strasbourg, em casa, foi bastante vaiado, mas fez o gol da vitória e minimizou um pouco a bronca da torcida. Desta vez, foi alvo de algumas vaias vindas das organizadas do PSG antes de a partida começar, mas acabou sendo preservado durante o duelo.

A estratégia do Reims era tentar arrancar algum ponto diante do PSG, favorito ao título do Campeonato Francês, mas o gol de Kamara, aos 28 minutos do primeiro tempo, deixou a situação melhor ainda. O jogador aproveitou o cruzamento de Munetsi, ganhou de Mbe Soh e mandou para o gol, deixando os visitantes na frente.

A partir daí, o PSG tentou uma virada, mas a falta de criatividade do time era nítida. Sem brilho, Neymar também não conseguia fazer o time ser mais perigoso, mesmo após a entrada de Di María para ajudá-lo na frente. Para piorar, nos acréscimos o Reims fez mais um gol, com Dia, que pego de voleio sem marcação. Após o apito final, a torcida do PSG vaiou bastante o time todo.

OUTROS JOGOS - Outros seis jogos completaram a sétima rodada do Francês nesta quarta-feira. Em um deles, o Lille bateu o Strasbourg por 2 a 0, em casa, e se garantiu na terceira posição da tabela, com 13 pontos. Com a mesma pontuação, mas na quarta colocação, está o Nantes, que derrotou o Rennes por 1 a 0. Já o Lyon, comandado pelo brasileiro Sylvinho, não conseguiu passar de um empate por 2 a 2 com o Brest e amarga a 11ª posição, com nove pontos, depois de ter iniciado a competição com grandes vitórias nas rodadas iniciais.