Drake embarca para o Brasil em seu Air Drake, avião particular de quase um bilhão de reais

25/09/2019 | 18:11



Drake já está vindo ao Brasil! O cantor se apresentará no dia 27 de setembro no Rock In Rio, e um de seus amigos, Baka, usou seu Instagram nesta quarta-feira, dia 25, para avisar que o cantor já embarcou em seu avião particular rumo ao Rio de Janeiro.

E o avião particular de Drake não é nada básico! A aeronave, que foi apelidada de AirDrake, é um Boeing 767-300F todo personalizado. De acordo com a CNN, o brinquedinho, de cor azul clara e com vários logos relacionados à carreira do rapper estampados, custa 220 milhões de dólares, o equivalente a quase um bilhão de reais!

O avião de carga foi reformado por Drake e agora conta com um interior bem luxuoso, com várias poltronas de couro e até mesmo paredes banhadas a ouro, segundo o site especializado Simple Flying.