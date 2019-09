25/09/2019 | 18:10



É oficial: após especulações, Sabrina Sato foi confirmada pela Record TV como a nova apresentadora do Domingo Show!

É uma felicidade que não cabe em mim. Estou muito feliz e agradecida com essa oportunidade que a Record TV está me dando nesse momento tão especial da minha vida. Vou com toda a minha força, dedicação e amor cuidar desse programa para levar entretenimento, alegria e informação para toda a família aos domingos, disse a apresentadora no comunicado.

Ela assume a atração em novembro, substituindo Geraldo Luis, que, dia 30 de setembro, volta ao Balanço Geral após a saída de Reinaldo Gottino da emissora - que ele trocou pela CNN Brasil.