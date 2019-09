Prefeitura de São Bernardo anuncia inauguração do COI em última vistoria

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 17:05



O COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo será inaugurado no dia 14 de outubro, de acordo com as informações da administração municipal. A data foi anunciada na tarde desta quarta-feira (25) após a última vistoria, realizada no local, pelo prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB). O espaço receberá as forças policiais do município, além de abrigar o 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais) e terá acesso a todas as 673 câmeras instaladas no município, sendo 400 do trânsito e outras 273 do Detecta -sistema de monitoramento inteligente do governo do Estado para a segurança pública.

Segundo o prefeito, o prédio disponibilizado possui cerca de 2 mil metros quadrados, que integrará além de duas delegacias internas e um externa (mas ainda pertencente ao complexo), a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), Delegacia do Idoso e a Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente). “Vamos entregar um moderno equipamento de segurança para cidade, em local estratégico para atender todo município e dar suporte para todo Grande ABC”, ressalta.

Além do equipamento, Orlando observou que o local ainda receberá cerca de 280 novos policiais militares. “A cidade possui esse ganho na segurança pública. O fluxo será muito maior pela cidade”, finaliza.

