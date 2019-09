Ex-segurança de Michael Jackson nega acusações de pedofilia e revela que levava mulheres para dentro do quarto do cantor

25/09/2019 | 17:11



O documentário Leaving Neverland trouxe à tona informações alarmantes sobre Michael Jackson. Na produção, que venceu o Emmy, Wade Robson e James Safechuck acusam o Rei do Pop de pedofilia, por ter abusado sexualmente dos dois quando eram criança. Agora, em entrevista ao Metro UK, o antigo segurança de Michael, Matt Fiddes, resolveu se pronunciar sobre o assunto.

Matt, que trabalhou com o cantor por mais de dez anos, até o momento de sua morte, em 2009, negou as acusações de pedofilia contra o astro, e disse se tratar de uma besteira - assim como os rumores de que ele não tinha relações sexuais com sua ex-esposa, Lisa Marie Presley.

- Toda essa história de pedofilia é totalmente sem sentido. Ele teve namoradas e um casamento legítimo com Lisa Marie, era assim que ele vivia sua vida. Nós éramos as pessoas que levavam garotas para dentro de seu quarto.

Matt também falou sobre o motivo pelo qual acredita que as acusações são falsas: Robson e Safechuck afirmam que os abusos sexuais ocorreram no rancho de Michael, em Neverland. O segurança, no entanto, revela que o Rei do Pop raramente ficava no local.

- Nós tínhamos uma piada recorrente sobre ele nunca estar lá. Ele tinha que estar em Los Angeles para conduzir os negócios, é uma viagem de quase quatro horas e ele odiava ficar na estrada, então ele raramente estava lá. Ele ia apenas para fazer aparições públicas.

Matt também diz que, por estar sempre trabalhando, seria impossível que Michael tivesse mantido relações com os meninos sem que mais ninguém de sua equipe de segurança soubesse. O segurança também revelou que o cantor ficou muito abalado após ser acusado de pedofilia em 2003 - ele foi absolvido em 2005 - e que perdeu boa parte dos amigos. Tenso, hein?