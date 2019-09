Cultura faz homenagem amanhã para Mazzaropi

Miriam Gimenes



26/09/2019 | 07:12



Amácio Mazzaropi (1912-1981) foi um dos maiores atores e diretores do País. Ícone da Companhia Vera Cruz, em São Bernardo, deixou legado singular para a história do cinema. E amanhã, a partir das 22h45, na TV Cultura, o programa Persona em Foco, com apresentação de Atílio Bari, irá relembrar sua trajetória.

Para falar sobre ele, o especial traz o crítico Rubens Ewald Filho – que morreu este ano –, o compositor Jean Garfunkel, o historiador Alberto de Oliveira, o ator João Restiffe, entre outros. “Ninguém teve o domínio do humor cinematográfico brasileiro como ele”, disse Ewald Filho.

Em mais de três décadas de carreira, seus filmes, entre eles Jeca Tatu e Banda das Velhas Virgens, foram vistos por mais de 100 milhões de espectadores.