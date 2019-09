A tarde é deles

Miriam Gimenes



26/09/2019 | 07:08



O trio é de ‘responsa’. A partir de segunda-feira, logo após o Jornal Hoje, será a estreia, ao vivo, de Érico Brás, Fernanda Gentil e Fabiana Karla à frente do Se Joga, ao vivo, programa que vai reunir jogos, informação e comportamento em uma dinâmica leve e divertida. O formato vem com objetivo de recobrar a audiência vespertina da emissora, que ficou um pouco ‘orfã’ no horário após o fim do Vídeo Show.

Fernanda Gentil tem experiência em apresentação. Durante os dez anos em que trabalhou com o esporte, os últimos deles ficou à frente, ao lado de Felipe Andreoli, do Esporte Espetacular. Mas, para ela, o Se Joga é ‘desafiador’. “Fechei um ciclo importantíssimo da minha vida no esporte. Foram dez anos trabalhando com isso e posso dizer que realizei o meu maior sonho. Era tudo o que eu queria. Mas sou muito movida a desafios e já estava ansiosa pelo próximo. O entretenimento veio numa ótima hora, depois da Copa do Mundo da Rússia. Estou animada, ansiosa, querendo que chegue logo e acho que vai ser bem gostoso de fazer.”

Ela garante que se trata de um programa pensado para o espectador que quer relaxar, respirar, brincar e ainda aprender um pouco. “A gente tenta sempre puxar para esse lado. Os jogos, por exemplo. São vários, cada um com uma mensagem diferente. Tem jogo sobre o Brasil, sobre adivinhações, de memória, de fake news... Tem interatividade com a plateia e com quem está em casa. O espectador participa. É um programa que nasceu para ser uma hora de passatempo para quem assiste.”

O ator Érico Brás é estreante no posto. Mas se sente preparado para ocupá-lo ao lado de Fernanda e Fabiana. “O grande barato do artista brasileiro é que ele pode ser tudo. Eu sempre admirei os artistas norte-americanos porque eles cantam, dançam, atuam, apresentam, produzem. Acho que aqui no Brasil falta a gente se jogar um pouquinho mais nisso. Eu sempre olhei por esse lado. Quando eu entrei na Globo, em 2010, eu já pensava nisso: eu quero fazer tudo que eu posso fazer. E uma das coisas que eu almejava era ser apresentador. É claro que eu fui ocupando os espaços como ator, no humor. Eu vim de uma galera que faz muito humor na Bahia, a galera do Ó Paí, Ó. Depois eu entrei no Tapas e Beijos, que era um programa de humor num horário bacana.”

Também vão participar do programa os humoristas Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder, que ajudarão os apresentadores e repercutirem os assuntos, as brincadeiras e os quadros de paródias. O programa vai ao ar de segunda a sexta e tem direção artística de Daniela Gleiser e direção-geral de Bianca Lopes.