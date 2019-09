Obituário - 25 de setembro de 2019

Ademir Medici



25/09/2019 | 15:49



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 23 de setembro

Ana Genoves Lourenço, 97. Natural de Pedreira (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Amélio Linares, 90. Natural de Artur Nogueira (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Minjonim 85. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Braz Grossi, 84. Natural de Tocantins (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Jesus Ferreira, 80. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim Roseli, em São Paulo (SP). Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Akimi Habara Shimizú, 75. Natural de Guapiaçu (SP). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Valdomiro Tomaz de Oliveira, 74. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sérgio Pedro 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Economista. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Marlene Pereira Lima Garcia, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erinaldo José da Silva, 59. Natural de Agrestina (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Solange Mendes, 56. Natural de São Caetano. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cozinheira. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 24 de setembro

Lourival Moraes de Oliveira, 83. Natural de Pinheiro (MA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Anna Romano Pedroso, 93. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Paulista, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério da

Saudade, bairro Cerâmica.

João Batista Ignacio, 85. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedita Fernandes, 74. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Lino Palini, 71. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Fátima Fernandes Galera, 64. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Maria Paulo dos Santos, 90. Natural de Serraria (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

João Nunes da Silva, 74. Natural de Cajuru (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Ilza Olegário dos Santos, 54. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Lucilene Pereira da Silva, 51. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 23, em Santo André. Val da Paz.

M A U Á

Luzia Cardozo de Matos, 81. Natural de Euclides da Cunha (BA). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Euclides da Cunha (BA).

Maria das Dores da Silva Santos, 78. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Hilda Leal Almeida, 99. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia em Rio Grande da Serra. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.