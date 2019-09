Quer comprar um carro? Veja qual o custo de mantê-lo

Beatriz Ceschim



25/09/2019 | 15:48

Para as pessoas que desejam comprar um carro é necessário considerar o custo de mantê-lo, para ver se suas condições financeiras são o suficiente. Além das prestações e do combustível, o veículo ainda tem diversas despesas básicas, como seguro, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e, até mesmo, possíveis multas.

Quem já possui um carro quitado, só deve tirar dessa lista as prestações. Mesmo assim, verá que a despesa total chegará, em média, a 2% do valor do carro. Dessa forma, a manutenção de um veículo de 20 mil reais, por exemplo, tem um custo de aproximadamente 400 reais mensais.

Enfim, ter ou não um carro é escolha de cada um, mas é preciso levar em conta a real necessidade e a capacidade de arcar com os custos mensalmente, algo que, na maioria das vezes, não é considerado pelos compradores.

Quer comprar um carro? Saiba se tem condições financeiras

Antes de adquirir o veículo, é necessário analisar a sua condição financeira. Os que se encontram endividados devem evitar ao máximo comprar um veículo, pois o importante, nesse momento, é quitar as dívidas e não entrar em mais uma. Se possuir um carro for uma vontade grande, ele deve entrar na lista dos sonhos, a ser adquirido no médio ou longo prazo.

As pessoas equilibradas financeiramente, por sua vez, apesar de estarem em uma posição mais confortável, ainda precisam estar atentas. Basta um descuido e elas passam facilmente para a lista dos endividados. Por isso, o consumidor deve avaliar se a aquisição de um novo veículo já estava no planejamento. Se sim, é hora de pesquisar com calma e paciência todas as opções de carro que agrada, avaliando pontos fortes e fracos. De qualquer forma, é essencial refletir sobre a real necessidade da compra e analisar as finanças.

As pessoas que desejam investir em um segundo carro, devem avaliar as vantagens e desvantagens da compra. Já que adquirir um automóvel não é investimento – já que, logo que sai da concessionária, o carro sofre, em média, 10% de desvalorização.

Carros usados por menos de R$ 25 mil

