Claro tem a internet fixa e móvel mais rápida do Brasil

25/09/2019 | 15:48

A Claro recebeu os prêmios Brazil’s Fastest Mobile Network e Brazil’s Fastest Fixed Network, do Speedtest Awards, que colocam a operadora como a mais rápida do país, tanto em internet móvel como em fixa. A primeira vez que uma mesma marca é vencedora nas duas categorias do prêmio no país.

O título foi concedido pela Ookla, plataforma de testes de banda larga fixa e móvel, dados e análises. A partir da leitura dos testes de conexão móvel e fixa realizados pelos consumidores brasileiros, via aplicativo ou site do Speedtest, a Ookla considerou os critérios de velocidades de download, upload e latência das principais operadoras do Brasil.

O desempenho obtido nas mensurações, no primeiro e segundo trimestres deste ano, definiu a Claro como a operadora móvel mais rápida do País, com média de velocidade de download de 31,77 Mbps, índice 47% superior à média do mercado, de 21.55 Mbps. A operadora tem média 36% maior que a segunda colocada (23.41 Mbps) e 110,5% superior à terceira (15.09 Mbps).

Nas medições realizadas em banda larga fixa, a velocidade média de download da Claro foi de 49.49 Mbps, sendo 47% superior à média nacional (33.58 Mbps). Já a média alcançada pela segunda (45.50 Mbps) e terceira colocadas (42.55 Mbps) são cerca de 8% e 14% menores que a da Claro, respectivamente.

Na categoria móvel, a Ookla considerou a média alcançada em testes feitos por smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Já na rede fixa, a pesquisa avaliou as maiores velocidades atingidas em conexões com e sem fio (Wi-Fi) de cada operadora responsável pela conexão.

Durante o período da pesquisa, 4.1 milhões de testes foram executados em dispositivos compatíveis com LTE (4G) conectados por redes móveis e 63.6 milhões foram realizados em redes de banda larga fixa.

