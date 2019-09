Os vereadores e a Suzantur

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 15:38



A atitude corajosa do vereador Manoel Lopes (DEM), que decidiu cobrar do governo esclarecimentos sobre a atuação da Suzantur em Mauá, destoa da passividade da Câmara diante de assunto tão sério. E representa sopro de esperança aos usuários, que, nas ruas, têm acumulado reclamações aos serviços da companhia. Apenas com informações divulgadas em recentes reportagens deste Diário, há muito para ser investigado. Como concessionária de serviço público essencial, que opera desde 2013 no município, a empresa está obrigada a sanar as dúvidas legítimas. Não só dos vereadores mauaenses, mas de toda a sociedade.

Hoje, há mais perguntas que respostas sobre o assunto. Com a honrosa exceção de Manoel Lopes, a empresa parece blindada ao escrutínio da sociedade. Além das informações desencontradas sobre o real passivo da companhia com a Prefeitura de Mauá, alvo do requerimento do vereador, é preciso saber por que a Suzantur segue prejudicando a população ao pôr para circular menos ônibus que o estipulado em contrato. Certamente não é por falta de coletivos, já que acaba de vender 39 deles para o grupo Baltazar – negócio avaliado pelo mercado em R$ 5,8 milhões.

Também chama a atenção o elo entre Suzantur e a financeira Caruana, duas companhias que tentam manter equidistância, mas cuja origem familiar se confunde. Sem nenhum controle do poder público, hoje a agência de comercialização de passagens em Mauá se transformou em serviço bancário. Lucrativo? Deve ser, a se ter como base os bilionários balanços de instituições similares, mas impossível de se assegurar, dada a falta de transparência do negócio.

Espera-se que na sessão de hoje, diante do acúmulo de dúvidas sobre a operação da Suzantur e do passo destemido de Manoel Lopes, os vereadores façam valer a prerrogativa constitucional de fiscalizar o contrato da concessionária. Os usuários, submetidos a frequentes atrasos, superlotação e falhas em equipamentos dos ônibus da companhia, esperam por respostas. Que elas finalmente apareçam.