Iza é a nova Rainha de Bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense!

25/09/2019 | 15:11



A escola de samba Imperatriz Leopoldinense, uma das mais tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro, confirmou nesta quarta-feira, dia 25, a celebridade que irá ocupar o posto de Rainha da Bateria no desfile de 2020: a cantora Iza!

A notícia foi dada por meio de um post nas redes sociais da escola, que ressaltava os principais feitos da cantora na carreira e se mostrava feliz ao recebê-la como parte do desfile. Leia a declaração:

É com muito orgulho que o presidente Luiz Pacheco Drumond comunica que a cantora Iza é a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. A jovem cantora de Olaria apareceu aos 24 anos [de idade] postando na internet releituras deslumbrantes para canções que mexiam com o seu coração. Pouco tempo depois, com repertório autoral e cheio de personalidade, passou a ser entendida pelo mercado como a artista capaz de furar o bloqueio dos ritmos populares predominantes no momento. O que faltava no cenário era alguém com toda a sua potência. Single após single, Iza foi sedimentando sua reputação, com músicas como Pesadão, Ginga e Dona de Mim, sucessos do álbum Dona de Mim. Além de seu mais novo hit, Meu Talismã, lançado recentemente. Nossa comunidade está em festa e, em breve, divulgaremos a data da festa de coroação da nossa mais nova Rainha, em nossa quadra de ensaios.

Para o colunista Leo Dias, Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz, falou sobre a importância de ter Iza, que atualmente é jurada do The Voice, à frente da escola:

- Ela entendeu a importância de termos uma mulher negra, linda e com tamanha representatividade à frente da bateria. Iza nasceu em Olaria, bairro da região da Leopoldina, mesma região da escola. Vai ser um reinado incrível.

A Imperatriz Leopoldinense desfilará, em 2020, no Grupo A do Carnaval do Rio de Janeiro. Já estamos ansiosos para ver o look de Iza como Rainha de Bateria, né?