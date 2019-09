Juíza de Santo André anula audiências públicas para centro logístico

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 14:38



A juíza Daniele Machado Toledo, da 1° Vara de Fazenda Pública de Santo André anulou, em decisão proferida ontem (23), as duas audiências públicas realizadas em dezembro do ano passado como parte do processo de obtenção do licenciamento ambiental para construção de centro logístico em área próxima à Paranapiacaba, em Santo André.

A decisão acata pedido feito em ação popular impetrada pelo advogado especialista em meio ambiente e ex-presidente do MDV (Movimento em Defesa da Vida) do Grande ABC, Virgílio Alcides de Farias.

A decisão anula ainda dois alvarás de uso de solo expedidos no ano passado pela Prefeitura de Santo André e um parecer técnico emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), órgão responsável pelo licenciamento.

No ano passado, projeto de lei de autoria do Executivo revogou artigo da Luops (Lei de Uso e Ocupação do Solo) que autorizava a instalação de empreendimento logísticos na área, que está dentro da macrozona de proteção ambiental da Mata Atlantica. O artigo havia sido inserido na Luops em 2017, após aprovação e regulamentação de propositura do então vereador e atual secretário de Meio Ambiente, Donizeti Pereira. Em sua decisão, a juíza cita que a revogação do artigo tem, como consequência lógica, a extinção do processo de licenciamento ambiental.

Na mesma ação, Farias pedia que fosse imputado o crime de improbidade administrativa sobre o secretário de Meio Ambiente e o prefeito de Santo André, Paulo Serra. O pedido foi rejeitado.

A decisão é de primeira instância e cabe recurso. O CLCG (Centro Logístico Campo Grande) ainda não se posicionou sobre o assunto.