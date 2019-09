Transcrição de conversa mina integridade do cargo que Trump ocupa, diz Pelosi

25/09/2019 | 14:08



Para a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, a transcrição da conversa do presidente americano, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirma um "comportamento que mina a integridade" do cargo ocupado pelo líder da Casa Branca, bem como das eleições e da segurança nacional do país.

Em seu Twitter, Pelosi disse que não faz parte do trabalho do presidente "utilizar-se de dinheiro dos contribuintes para abalar outros países em benefício de sua campanha".

Trump também comentou a polêmica envolvendo a Ucrânia ao longo do dia. Ao contrário da presidente da Câmara dos EUA, o republicano, em sua conta no Twitter, sugeriu que os democratas deveriam se desculpar depois de terem acesso à transcrição de sua conversa com Zelensky.

Ontem, Nancy Pelosi autorizou a abertura de um processo de impeachment contra Trump.