Mileide Mihaile se pronuncia após acusações da mãe de Wesley Safadão

25/09/2019 | 14:10



Na última terça-feira, dia 24, Dona Bil, mãe de Wesley Safadão, fez uma série de Stories polêmicos em seu perfil no Instagram. A senhora publicou prints e mostrou alguns documentos que comprovavam que Mileide Mihaile, ex de Safadão, era dona de alguns perfis fakes que atacavam a família do cantor nas redes sociais. Isso repercutiu bastante na web e Mileide, então, resolveu dar a sua versão da história. Em uma nota, a assessoria de imprensa da empresária afirma que o material apresentado por Dona Bil é falso e que a atitude da mãe de Safadão cabe como quebra de sigilo processual.

Mileide Mihaile esclarece, por meio desta nota, que as acusações feitas por Wesley Safadão e Dona Bil nas redes sociais na tarde desta terça-feira (24) são infundadas e mentirosas, com o único objetivo de manchar sua imagem e descredibilizá-la. Após audiência realizada na manhã de hoje no Fórum Clóvis Beviláqua em Fortaleza, Wesley e sua mãe vieram a público, por meio de suas contas no Instagram, revelar detalhes do processo e da audiência, na qual estiveram presentes também Thyane Dantas e a empresária Mileide Mihaile, e novamente fazer afirmações falsas sobre o caso. Ambos quebraram o sigilo processual e também devem responder sobre isso judicialmente, diz o começo da nota.

Dona Bil apresentou documentos autenticados em cartório na data de hoje e insistiu nas acusações injustificadas. Segundo Mileide, os documentos não fazem parte do processo e não foram periciados, pois para tal, a Justiça precisaria estar de posse do celular da pessoa acusada. Após o ocorrido, a empresária obteve um documento que prova não existirem processos em andamento ou finalizados contra ela na seara criminal, ou seja, nada consta em seu nome, e seus advogados já estão tomando as medidas necessárias. Mileide reitera que deseja fazer justiça e, a cada nova audiência, espera pôr um ponto final no processo. Ela segue com a consciência limpa, pois não tem envolvimento com a criação de perfis falsos e ataques à família de Wesley, mas deseja retratação pelas acusações criminosas feitas contra ela, termina a declaração.

E aí, qual será o próximo capítulo dessa história?