Nicolas Cage e Lisa Marie Presley teriam se reconciliado 17 anos após separação

25/09/2019 | 14:11



Remember? Nicolas Cage e Lisa Marie Presley teriam se reconciliado recentemente. Segundo informações do site Radar Online, o casal, que ficou casado por apenas 107 dias e se separou em 2002, se reaproximou 17 anos depois - e já teriam estabelecido uma intensa conexão.

- Eles conversam muito e redescobriram seus sentimentos um pelo outro. Tudo começou quando Nic a procurou no início do verão [inverno no Brasil]. Desde então, eles se ligam sem parar e até se encontram para encontros, revelou uma fonte ao veículo.

Como você viu, tanto Nicolas quanto Lisa Marie passaram por momentos tensos nos últimos meses. O ator ficou casado por apenas 69 dias com a maquiadora Erika Koike, enquanto a cantora estaria lutando contra seu vício em substâncias ilícitas. Será que os pombinhos estão fazendo bem um para o outro agora?