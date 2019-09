Nego do Borel é intimado pela justiça minutos antes de show no Rio de Janeiro

25/09/2019 | 14:11



E mais uma vez Nego do Borel apareceu envolvido em uma polêmica. O funkeiro recentemente foi condenado por zombar um motorista de aplicativo por meio de vídeos e brincadeiras e agora, está sendo processado por um ex-bailarino por direitos trabalhistas.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Nego foi intimado minutos antes de um show no Rio de Janeiro no dia sete de setembro. A Justiça do Trabalho compareceu 23h59 para entregar uma carta de citação do nome dele em um processo trabalhista movido pelo ex-bailarino do seu balé, Bruno Serafim. Segundo o dançarino, ele trabalhou por três anos na turma e não teria recebido seus direitos após saída.

A decisão da justiça de o abordar em um show ocorreu porque outras tentativas na sua residência e no seu escritório foram falhas.