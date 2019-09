Ludmilla abre o jogo sobre plásticas, revela planos de ter filhos e conta como a vida mudou após assumir a namorada: - Morria de medo de sair com ela

25/09/2019 | 14:11



Ludmilla não esconde estar na melhor fase de sua vida e uma prova disso são todas as suas conquistas! Só esse ano, a cantora lançou seu primeiro DVD, Hello Mundo, começou a namorar Brunna Gonçalves e acabou de voltar de uma turnê na Europa e na África. Loucura, né? Em entrevista à revista Glamour, ela abriu o jogo sobre como foi sua trajetória.

- Vim de Duque de Caxias, sou negra, funkeira e bissexual. Olha quantos gigantes eu preciso vencer com uma única arma, que é a minha voz, comparou.

No entanto, Ludmilla conta que nem sempre foi tão confiante com relação a sua aparência.

- Sempre que olhava no espelho desejava ter dinheiro para fazer uma cirurgia no nariz. Quando a grana entrou, na primeira oportunidade, fiz lipo, nariz e silicone. Não escondo e também não me arrependo.

E continua:

- Odiava meu cabelo e, num momento pós-alisamento, ele começou a cair. Foi o suficiente para me trancar em casa, em vez de pensar em soluções para não precisar me esconder. A real é que não me sentia à vontade nos espaços que comecei a ocupar, sabe? Parecia que não pertencia, lamentou ela.

Sobre seu namoro com Brunna Gonçalves, ela conta que foi uma das melhores decisões que já tomou na vida.

- Agora posso ser quem sou! Estou leve e tranquila. Antes, mais uma vez, precisava me esconder das pessoas. Morria de medo de sair com ela e no dia seguinte acordar com alguma notícia sobre isso, admitiu.

Ludmilla, que até já falou sobre casamento com a amada, também respondeu se está planejando ter filhos no futuro!

- Sim, sempre tive o sonho de construir uma família.

Por fim, ela falou sobre religião. Nas redes sociais, Ludmilla já mostrou diversas vezes como se voltou para a religião recentemente e não é apenas aparência.

- Meus amigos brincam que virei a louca da Bíblia, mas entendi que, quanto mais a estudo, mais me fortaleço para enfrentar os obstáculos da vida, concluiu.

Recentemente Ludmilla voltou ao Brasil após fazer uma turnê internacional. A viagem, é claro, foi um marco na carreira da cantora, porém, uma única apresentação dela em Moçambique deu o que falar, pois algumas pessoas acharam que ela estava usando um colete à prova de balas durante a apresentação.

A possibilidade repercutiu na web e coube à própria cantora se pronunciar sobre, afirmando que a peça era na verdade um item de seu figurino para o show e estava longe de ser um colete à prova de balas. Que doideira!