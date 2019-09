25/09/2019 | 13:11



Zezé e Zilu Camargo estão em uma briga judicial, pois a socialite questiona a separação de bens que foi assinada no divórcio, dizendo que ela recebeu menos do que lhe era de direito. Porém, de acordo com Zezé, a história não é bem assim e, em seu Instagram, o músico disparou:

A minha história fala por mim e meus pais são testemunhas de tudo. Por mais que você queira que seja o contrário, a minha dignidade é incontestável! Conheceres a verdade e a verdade vos libertará! O tempo é o Senhor de tudo!

Vish...