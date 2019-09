Em A Fazenda, Tati chora após ser colocada em tarefa por Bifão: - Só não queria fazer isso

25/09/2019 | 13:10



E parece que nem todo mundo curtiu a vitória de Bifão na Prova do Fazendeiro. Na madrugada desta quarta-feira, dia 25, Tati chorou em uma conversa com Drika Marinho e Hariany ao lamentar a distribuição de tarefas feita pela rival.

- Às vezes parece que as pessoas são muito egoístas. Quando a gente desceu, eu falei Eu só não quero fazer o lixo. Ninguém se preocupa. Todo mundo só quer fazer o seu. É muito feio isso, desabafou.

Complicado, né? Mas Bifão e Drika também tiveram uma conversinha na última madrugada. Depois da prova tensa, a nova Fazendeira chamou a peoa de canto para pedir desculpas pelos desentendimentos passados.

- Deixa eu te falar um negócio? De verdade. Espero que tudo se resolva entre eu e você. Estou te pedindo desculpa por qualquer palavra que eu te falei. E tudo que eu tiver para falar a partir de agora, se você continuar ou não continuar, eu vou falar para você. Olhando no seu olho.

Drika concordou com as palavras de Bifão, mas não se estendeu muito em sua resposta. Será que tudo ficou mesmo na paz?

E Phellipe continua causando polêmica em A Fazenda. Em uma conversa, o peão admitiu que votou em Hariany porque tinha a intenção de flertar com a moça. Isso foi discutido por Viny Vieira e Netto nesta manhã, enquanto os rapazes realizavam as suas tarefas com as vaquinhas.

Ele falou Votei na Hary para chamar a atenção dela. Nossa, mano. Não acreditei.

Netto ainda se envolveu em uma outra conversa polêmica em relação a Phellipe. Em um bate-papo com Bifão e Andréa, o peão alegou que uma hora ou outra iria rolar uma desavença com o ator, além de se mostrar preocupado com a postura de Phellipe.

- Thayse disse que ele virou para o Diego e falou que ele ia degolar ele. Uns trens darkzão [sombrio], desnecessário isso. Isso é um jogo, não é uma guerra.