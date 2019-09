Nick Kyrgios começa temporada na Ásia com eliminação dupla no ATP 250 de Zhuhai

25/09/2019 | 12:26



Depois de defender o Time Mundo na Laver Cup, no último final de semana, na Suíça, o tenista australiano Nick Kyrgios viajou à China para iniciar a sua temporada em quadras rápidas na Ásia. Mas não teve uma boa quarta-feira em sua estreia no ATP 250 de Zhuhai e sofreu uma eliminação dupla, tanto na chave de simples como na de duplas.

Cabeça de chave número 6 em simples, Kyrgios começou a quarta-feira sendo batido pelo italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Um pouco mais tarde, ao lado do compatriota Matt Reid, perdeu para o romeno Horia Tecau e para o holandês Jean-Julien Rojer, principais favoritos ao título, com o placar final de 6/3, 3/6 e 10 a 7 no match tie-break.

Outro favorito que se despediu logo na estreia em Zhuhai foi o francês Lucas Pouille, quinto mais bem cotado, que não passou do quali sul-coreano Soonwoo Kwon e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Na segunda rodada, o asiático enfrentará o bósnio Damir Dzumhur.

Pela segunda rodada do torneio chinês o espanhol Albert Ramos-Viñolas fez valer o seu favoritismo e conseguiu derrotar o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. O cabeça de chave 8 se classificou às quartas de final e agora jogará contra o francês Gael Monfils, que bateu de virada o britânico Cameron Norrie por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.

Na chave de duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner está na disputa ao lado do holandês Matwee Middlekoop. Os dois venceram na estreia na última terça-feira e nesta quarta conheceram os rivais das quartas de final. Será a parceria formada pelo neozelandês Marcus Daniell e pelo austríaco Philipp Osvald, cabeças de chave 3, que ganharam dos chineses Di Wu e Zhizhen Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.