Honda oferece WR-V com desconto para o público PcD

Leo Alves



25/09/2019 | 12:18

Por meio do programa Honda Conduz, a marca japonesa anunciou uma campanha de vendas do WR-V para aquisição do público PcD. Trata-se de um desconto especial que, somado à isenção de IPI, proporciona 18% de redução dos valores nas versões EX e EXL.

Com a somatória de ambos os descontos, o modelo EX na cor sólida, por exemplo, poderá ser adquirido por R$ 68.326,54. A campanha é válida em todo o território nacional, nas concessionárias participantes. Abaixo, confira a tabela de preços do modelo.

WR-V para o público PcD: equipamentos

Todas as versões do aventureiro trazem airbags frontais e laterais para motorista e passageiro dianteiro. A versão EXL traz ainda airbags laterais do tipo cortina. Alguns itens, como ar-condicionado digital e automático touchscreen, e a central multimídia de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, também equipam as duas configurações.

Avaliação

O WR-V foi avaliado no início deste ano pela equipe do Garagem360. Clique aqui para conhecer melhor o modelo. Abaixo, confira ele em detalhes.

