Espaços verdes em Buenos Aires: como aproveitar a cidade ao ar livre

25/09/2019 | 12:18

O início da primavera e os dias amenos aumentam o desejo de realizar atividades ao ar livre. Por esse motivo, aproveitar os espaços verdes em Buenos Aires é uma ótima opção para quem visita a Argentina. A cidade abriga mais de 100 atrações desse tipo, que vão desde pequenas praças de bairro até grandes áreas protegidas.

A Entidade de Turismo de Buenos Aires convida o turista a explorar a flora e a fauna da cidade. Vale destacar que todas as opções de passeios citadas abaixo são gratuitas.

Espaços verdes em Buenos Aires

Ecoparque

O antigo zoológico da cidade de Buenos Aires, declarado marco histórico nacional em 1997, está sendo transformado em um ecoparque interativo, educacional e ambiental. A propriedade possui duas áreas: uma habitada por espécies que circulam livremente na área, na qual lagoas e pastagens são parte da paisagem natural, e outra que possui 2 mil exemplares de árvores, arbustos e herbáceas, além de mais de 600 unidades de espécies nativas.

O ecoparque fica localizado na avenida Sarmiento 2601, Palermo.

Reserva Ecológica

Com seus 350 hectares, é o maior espaço verde da cidade de Buenos Aires e um dos passeios preferidos para caminhadas, ciclismo, cooper ou simplesmente paras passar o dia com a família. Florestas, pradarias e lagoas fazem parte deste espaço da Rota Ecológica do Rio da Prata, um circuito de mais de 100 km de extensão, que conecta espaços verdes e áreas protegidas.

Além dessas atrações, o local também conta com passeios noturnos guiados. A reserva fica localizado na avenida Dr. Chaval Rodríguez, 1550, Puerto Madero.

Esportes ao ar livre

Durante o mês de setembro, milhares de atletas de todo o mundo estarão espalhados pelas ruas da cidade. A Maratona de 42 km de Buenos Aires, que acontece desde 1984, inclui em sua rota alguns dos locais emblemáticos da cidade, como Obelisco, Cabildo, Teatro Colón, Plaza de Mayo, Casa Rosada, Parque Três de Febrero e os bairros de La Boca e Puerto Madero.

BiciTour

Uma das atividades mais indicadas para reduzir a emissão de carbono de porteños e turistas é se transportar de bicicleta por Buenos Aires. O uso das bikes como meio de transporte na cidade tornou-se um verdadeiro cartão-postal, especialmente depois que a capital argentina instalou um sistema totalmente gratuito para seus vizinhos e turistas.

São mais de 3 mil bicicletas e 200 quilômetros de ciclovias distribuídos em 30 bairros, com o objetivo de possibilitar o deslocamento pela cidade de maneira sustentável. Caso o turista prefira fazer uma visita guiada sobre duas rodas para conhecer um pouco mais sobre a cidade, a Entidade de Turismo de Buenos Aires oferece duas opções a preços acessíveis: uma para explorar a região de La Boca e outra para visitar Palermo, o maior bairro da cidade.

Vale destacar que os patinetes elétricos também são comuns nas ruas de Buenos Aires.

Destinos que promovem o turismo sustentável

Viajar em contato com a natureza é uma experiência encantadora. Por isso, conhecer destinos que promovem o turismo sustentável, conceito de visitar algum lugar como turista e tentar causar um impacto positivo no meio ambiente, na sociedade e na economia, é uma boa pedida para quem gosta de se aventurar.