TikTok e Cruz Vermelha fazem parceria para ações contra as alterações climáticas

Marcella Blass



25/09/2019 | 12:18

O TikTok, plataforma de vídeos curtos, fez uma parceria com a Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), a maior rede humanitária do mundo, para lançar o desafio #TudoPeloClima. A ideia é fortalecer a iniciativa global do IFRC #FacesOfClimateChange.

Até 30 de setembro, os usuários do TikTok poderão colaborar para aumentar a conscientização sobre as alterações climáticas usando três stickers especialmente projetados para esta ação. As figurinhas descrevem condições climáticas extremas, como tempestade, tempestade de neve e o aquecimento global.

Além disso, os usuários também têm a oportunidade de participar de um questionário interativo, onde podem testar seus conhecimentos sobre proteção ambiental e compartilhar ações que realizaram para ajudar a reduzir os efeitos da mudança climática. O quizz consiste em 15 perguntas, incluindo “Os sacos de plástico devem ser proibidos?”, “Você compraria produtos usados? ” e muito mais.

“A plataforma social do TikTok é perfeita para transmitir uma mensagem séria de uma maneira emocionante, inspiradora e energética. Estamos ansiosos para ver os jovens levarem suas histórias para um público global”, disse a Dra. Jemilah Mahmood, subsecretária-geral de parcerias da IFRC, que também compartilhou seu vídeo #TudoPeloClima no TikTok. A conta oficial da IFRC no TikTok também divulgou uma série de vídeos oficiais de voluntários e funcionários em todo o mundo.

O aplicativo está disponível para Android e iOS em download gratuito.







































< >