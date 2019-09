Podcasts da Half Deaf já foram ouvidos mais de 20 milhões de vezes

Da Redação, com assessoria



25/09/2019 | 12:18

Lançado há mais de 15 anos, o Podcast caiu no gosto dos brasileiros, que consomem cada vez mais o formato em diversos contextos. Segundo o Spotify, de abril de 2017 a abril de 2018, o aumento no número médio de ouvintes diários de podcasts na plataforma foi de 330% no mundo inteiro.

No Brasil, esse boom pode ser comprovado por cases como a produtora Half Dealf, que nos últimos nove meses passou de 124 mil ouvintes para 286 mil e produziu mais de 23 programas de podcasts. Com conteúdos que já foram ouvidos mais de 20 milhões de vezes, sendo 10 milhões apenas via Spotify.

“O podcast está se tornando um hábito do brasileiro, que se identificou com o formato”, diz Lucas Patrício, CEO da GMD, agência de marketing digital criadora e responsável pela Half Deaf. “Com o conteúdo em áudio, é possível fazer outra atividade física ou manual. Muita gente ainda faz academia, por exemplo, ouvindo música, mas muitos já substituíram por outros conteúdos de entretenimento ou aprendizado.”

Entre os programas que compõem o acervo da Half Deaf estão o Projeto Humanos, com Ivan Muzanzuki, que narra a história de crimes brasileiros sem solução; Imagina Juntas, com Jéssica Grecco, Carol Rocha “Tchulim” e Gus Lanzetta, sobre a vida dos millenials que estão tentando ser adultos; Donos da Razão, com Fernanda Catania “Foquinha” e André Brandt, que aborda dilemas e discussões da vida de casal; Revolushow, Papo Torto, Anticaste muitos outros. Além disso, produziu o primeiro podcast original para o Spotify Brasil, o K-papo, que aborda o universo da música pop coreana e pautas sociais, como feminismo e empoderamento.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga