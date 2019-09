25/09/2019 | 12:11



Luisa Sonza não para! Como você viu, na semana passada a cantora levou todo mundo à loucura ao lançar o hit Cavalgada com o coletivo de funk Heavy Baile. Agora, ela decidiu lacrar mais uma vez e, nesta quarta-feira, dia 25, liberou o clipe de Bomba Relógio com a participação de Vitão.

Com um ritmo mais lento - porém não menos dançante - Luisa entregou uma letra sensual e, de quebra, uma coreografia. No vídeo, ela aposta em diversos looks, rebola bastante e arrasa na parceria com o cantor, que tem apenas 20 anos de idade.

Legal, né? A era de Pandora está cada vez melhor!