Luana Piovani escreve nome do namorado na areia e se declara: Amo você

25/09/2019 | 12:10



Luana Piovani está realmente apaixonada! Ela recentemente assumiu o namoro com o israelense Ofek Malka e já tem usado as redes sociais para demonstrar o seu amor pelo jogador de basquete de 23 anos de idade. Por meio do Instagram, a loira publicou uma foto em que aparece com o nome do amado escrito na areia. Mandando beijinho, ela se derreteu na legenda ao escrever, em inglês, o seguinte:

Meu amor! Nossa hora chegou!!!

Depois, publicou hashtags que diziam o seguinte:

Amor só faz conta de multiplicação; Israel; Feliz; Eu mereço; Minha primeira postagem em inglês.

Por fim, a youtuber se declarou:

Amo você.

Eita! Parece que o namoro está indo muito bem, não é mesmo?

Lembrando que, após terminar o seu relacionamento com Anitta, Pedro Scooby deu a entender que poderia retomar o relacionamento com Luana. A amizade dos dois está bem melhor desde o fim do casamento e ambos têm se dado bem, principalmente por causa dos três filhos.