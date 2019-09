'Canta Comigo' estreia 2ª temporada

25/09/2019 | 10:46



O Canta Comigo, reality show comandado por Gugu Liberato na Record TV, estreia sua 2ª temporada nesta quarta-feira, 25, após a exibição de A Fazenda 11. Diversos cantores se apresentam diante de um painel de 150m² com 100 jurados, que devem se levantar caso se animem e aprovem a apresentação. Quem convencer mais jurados, avança de fase.

"Não é só o talento. Quanto mais envolvente for o candidato, quanto mais gente ele empolgar, melhor", explica Gugu Liberato sobre a dinâmica do programa, que considera seu "xodó". Além do reconhecimento do público, os artistas estão na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil.

Em sua 2ª temporada no Brasil, o Canta Comigo conta com uma série de jurados conhecidos do público. Entre eles, cantores como Pepê e Neném, Perlla, Gilliard, Thaíde, Edu Ribeiro e MC Créu.

A Record TV também garimpou nomes que já participaram de outros reality shows na casa, como Rafael Ilha, João Zoli, Penélope Nova e Vida Vlatt, de A Fazenda, e Marcelo Tchakabum, André Marinho, Sylvinho Blau Blau e Vinicius D'Black, do Power Couple Brasil.