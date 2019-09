Surpresa! Meghan Markle e príncipe Harry levam o filho para compromisso na África - e se derretem pelo pequeno!

25/09/2019 | 10:11



Muito amor! Meghan Markle e príncipe Harry fizeram uma surpresinha ao público e levaram o filho, Archie Harrison, para um de seus compromissos na manhã desta quarta-feira, dia 25.

O casal levou Archie para conhecer o Arcebispo Desmond Tutu na Cidade do Cabo, na África do Sul. No Instagram, eles escreveram um texto sobre esse momento:

Arch conhece Archie! Esta manhã, o duque e a duquesa tiveram a honra de apresentar seu filho Archie, ao Arcebispo Desmond Tutu e sua filha Thandeka. O Arcebispo, uma figura respeitada globalmente no movimento anti-apartheid, é um dos grandes defensores da igualdade no mundo e passou a vida incansavelmente lutando contra a injustiça. Suas Altezas Reais se uniram ao Arcebispo e Thandeka para aprender mais sobre o trabalho da Fundação Tutu e Leah Legacy e ver em primeira mão como eles estão se concentrando na conscientização global das questões críticas que afetam o mundo.

Meghan ainda mandou um recado especial ao arcebispo:

Obrigada, Arcebispo Tutu por sua incrível e calorosa hospitalidade. Archie amou conhecê-lo!

Segundo informações do site norte-americano People, Meghan e Harry ainda trocaram elogios durante mais um dia de turnê pela África. A Duquesa de Sussex contou que o marido era o melhor pai, e o duque respondeu que era ela quem era a melhor mãe. Como lidar com essas declarações, gente?

Harry ainda revelou que o filho constantemente quer ficar de pé, e Meghan brincou que Archie tinha uma alma velha. O Duque de Sussex também falou sobre a percepção do pequeno:

- Eu acho que ele sabe exatamente tudo que está acontecendo. Fofura!

Uma amiga de Meghan aproveitou para contar à People que a duquesa é calma e tranquila como mãe. Pelas fotos e vídeos, dá para perceber que Archie é bem feliz, né?